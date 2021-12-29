Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО

Экс-глава МИД Украины оценил возможность вступления Киева в НАТО в следующие 5-10 лет.

Экс-глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин оценил настрой США по поводу членства Киева в НАТО. Чиновник дал комментарий изданию "Европейская правда". По мнению специалиста, на данный момент настрой американцев по данному пункту сотрудничества - "меньше, чем ничего". Корреспондент СМИ задал вопрос гостю о том, стоит ли ожидать членства в военном альянсе Украины в ближайшие 5-10 лет.

В Европе - да. И на сегодня настрой американской администрации - это действительно меньше, чем ничего. Павел Климкин, глава МИД Украины

Эксперт добавил, что вопрос интеграции Украины в НАТО пока что не является актуальной темой даже для потенциального обсуждения.

Климкин рассказал об ударе в спину Украины со стороны Запада из-за России.

Фото: YouTube / TCH