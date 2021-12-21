Экс-глава МИД Украины прогнозирует "новую Ялтинскую конференцию".

Бывший украинский министр внешнеполитического ведомства Павел Климкин рассказал об ударе в спину Украины со стороны Запада из-за России. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала ICTV. По данным специалиста, с большой вероятностью с января 2022 года будет вестись дискуссия о том, как обеспечить европейскую безопасность. В переговорах будут участвовать Вашингтон, Москва и страны ЕС.

…И нас там нет. И это второй случай после "Северного потока", когда, к сожалению, в результате этой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого зависит, в конце концов, наше существование. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Эксперт напомнил журналистам о том, что в настоящее время Россия и США готовят для мира "новую Ялту". На встрече стороны будут принимать ключевые решения, не считаясь с официальным мнением Киева. Климкин полагает, что грядущая конференция будет иметь вес как "момент истины" для будущего Украины.

Климкин призвал Киев изменить стратегию ради сохранения Донбасса.

Фото и видео: YouTube / ICTV