Видео: В Украине произошло столкновение полиции и местных жителей из-за приезда эвакуированных из Китая

В сети появилось видео столкновения из Новых Санжар, куда должны привезти на карантин эвакуированных из Уханя украинцев.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против поселения к ним эвакуированных из Уханя сограждан.

Сегодня, 20 февраля, в Украину прилетел спецборт из Уханя с эвакуированными из-за коронавируса украинцами. Самолет делал посадку в аэропорту Борисполя на дозаправку, откуда должен вылететь к месту назначения. Местные жители вышли на улицы, так как не хотят, чтобы к ним привозили на карантин из Китая.

Между местными жителями и полицией произошло столкновение. Украинские власти засекретили информацию, куда будут помещены на карантин эвакуированные украинцы.

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Видео: телеграм-канал Политика Страны