Она может дойти до страны со второй волной распространения инфекции.

Ученые допустили эпидемию коронавируса в России. Об этом сообщил глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний. Сотрудник Сеченовского университета Александр Лукашев ожидает приход инфекции в страну в октябре. Об этом медик рассказал "Известиям".

У нас есть сведения только из стран с сильной медициной. Что происходит в развивающихся государствах, мы можем только предполагать прокомментировал эксперт

Он напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами. Первая вспышка заболевания обошла Россию стороной. В Китае продолжается рост случаев инфицирования, хотя распространение замедлилось. Вторая волна пневмонии нового типа может пересечь границу уже осенью этого года.

Ранее в Пекине прокомментировали ограничения на въезд граждан Китая в Россию.

Видео: YouTube/CBC News The National