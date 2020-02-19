После того, как эпидемия коронавируса утихнет, границу откроют.

В Пекине прокомментировали ограничения на въезд граждан Китая в Россию. Дипломаты из РФ заранее уведомили КНР о планах по временному закрытию границы. Об этом заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Москва поддерживает иностранных коллег в борьбе против COVID-19. Россия хочет обеспечить меры профилактики на своей территории. После того, как медики справятся с эпидемией, меры по границе скорректируют или отменят.

Напомним, что другие государства в большинстве не решились отменить авиасообщение.

Ранее Зеленский пригрозил политикам расселить в их дома эвакуированных из Китая украинцев.

