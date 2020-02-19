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В Пекине прокомментировали ограничения на въезд граждан Китая в Россию

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После того, как эпидемия коронавируса утихнет, границу откроют.

В Пекине прокомментировали ограничения на въезд граждан Китая в Россию. Дипломаты из РФ заранее уведомили КНР о планах по временному закрытию границы. Об этом заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Москва поддерживает иностранных коллег в борьбе против  COVID-19. Россия хочет обеспечить меры профилактики на своей территории. После того, как медики справятся с эпидемией, меры по границе скорректируют или отменят.

Напомним, что другие государства в большинстве не решились отменить авиасообщение.

Ранее Зеленский пригрозил политикам расселить в их дома эвакуированных из Китая украинцев.
 

Теги: китай, коронавирус, пекин, туристы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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