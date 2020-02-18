Россия из-за коронавируса закрыла въезд гражданам Китая

Постановление вступает в силу с 20 февраля.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что Россия приостанавливает въезд для граждан Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что постановление вступает в силу с 20 февраля. Помимо запрета на въезд также будет временно приостановлен прием документов гражданам КНР. Отмечается, что в том числе и в учебных целях. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Предполагется, что такие меры связаны с эпидемией коронавируса в КНР.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина.

Видео:South China Morning Post/YouTube