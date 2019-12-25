Меры связаны с тем, что 14 февраля из Боткинской больницы сбежали три пациента с подозрением на коронавирус.

В понедельник, 17 февраля, Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Меры связаны с тем, что 14 февраля из Боткинской больницы сбежали три пациента с подозрением на коронавирус.

"Мы готовы будем предложить вам изменения <...> по усилению ответственности, по усилению карантинного режима и так далее", —сказано в сообщении.

Отметим, что сегодня суд Петербурга начал рассмотрение иска к пациенте-беглянке из Боткина. Алла Ильина сбежала из изобокса Боткинской больницы 11 февраля. Девушка взломала электронный замок и выбралась из больницы. В Комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что пациентка должна была находиться 14 дней.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка с "коронавирусом" рассказала о своих ожиданиях от суда.

Фото:pixabay