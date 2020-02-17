Заявителем по делу стал главный государственный санитарный врач города.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что суд Петербурга начал рассмотрение иска к пациенте-беглянке из Боткина. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Напомним, что Главный санитарный врач Петербурга подал в отношении местной жительницы Аллы Ильиной еще один иск. Первое заявление было отозвано Куйбышевской районной инстанцией. В итоге Невский районный суд Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление Главного государственного санитарного врача к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина". Сегодня судья Ольга Тарасова рассмотрит дело.

В настоящее время, у Петроградского районного суда собрался десяток журналистов. Около здания дежурит полиция.

Алла Ильина сбежала из изобокса Боткинской больницы 11 февраля. Девушка взломала электронный замок и выбралась из больницы. В Комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что пациентка должна была находиться 14 дней.

Ранее мы сообщали о том, что в деле о карантине по коронавирусу в Боткинской появились три беглеца.

Видео:Piter.TV