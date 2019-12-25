В деле о карантине по коронавирусу в Боткинской появились три беглеца

Они сбежали ещё 11 февраля.

В распоряжении "Невских Новостей" оказался официальный документ адресованный руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу. В документе говорится о том, что из Боткинской больницы сбежали ещё три человека.

Пациенты Анна, Ольга и Игорь сбежали ещё 11 февраля. Однако, по данным "Фонтанки" двое беглецов уже вернулись в медучреждение.

Ранее из Боткинской больницы сбежала петербурженка Алла, которая вернулась из Китая. Её удерживали в боксе, несмотря на то, что анализы показали, что с ней всё в порядке.

Фото: Невские Новости