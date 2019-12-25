Петербурженка с "коронавирусом" сбежала из изобокса инфекционной больницы

Девушку привлекут к ответственности.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что в Петербурге из изобокса инфекционной больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Фонтанка".

Девушка взломала электронный замок и выбралась из больницы.

"Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат", —заявила девушка.

Девушка отметила, что находится дома уже четвертый день и её никто не ищет. Однако в Комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что пациентка должна была находиться 14 дней. Ведомство направило в полицию телеграмму для привлечения нарушительницы к административной ответственности.

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Фото:Piter.TV