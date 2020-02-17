Петербурженка с "коронавирусом" рассказала о своих ожиданиях от суда

Девушка рассчитывает на "альтернативные методы наблюдения".

В понедельник, 17 февраля, Алла Ильина рассказала Piter.TV о своих ожиданиях от судебного заседания. По словам мобильного корреспондента редакции, девушка хорошо себя чувствует и шутит перед судом.

При встрече с корреспондентами Алла пошутила о средствах индивидуальной защиты. Она отметила, что у её даже не попросили явиться в суд в медицинской маске. После петербурженка отметила, что накануне она сдала дополнительные анализы. Отметим, что ранее Алла обратилась за свой счет в Детский научный-клинический центр инфекционных болезней ФМБА, там делают тесты на предыдущие версии вируса, а не на COVID-19. Необходимую проверку можно пройти только в одном месте в Петербурге — в подразделении ведомства, научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Напомним, что Алла не могла считаться здоровой до тех пор, пока не сдаст анализы на еще один коронавирус — COVID-19.

"Я сдавала в пятницу анализы, которые выложила (прим. в сеть). А в субботу дополнительно у меня взяли анализы на COVID-19 и отправили их на Оборонную улицу", —заявила Алла.

Также петербурженка отметила , что в информационном бюллетене Роспотребнадзора сказано, что у ведомства есть экспрес-тест на определение коронавируса. Однако девушка так и не получила его. В итоге Алла заявила, что она рассчитывает на то, что суд вынесет ей постановление об "альтернативных" методах наблюдения, то есть лечения на дому или же амбулаторно.

Напомним, что в отношении Анны иск подал Главный санитарный врач Петербурга. Ранее девушка сбежала из изобокса Боткинской больницы 11 февраля. Девушка взломала электронный замок и выбралась из больницы.

Ранее мы сообщали о том, что суд Петербурга начал рассмотрение иска к пациенте-беглянке из Боткина.

Видео:Piter.TV