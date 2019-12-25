У сбежавшей из Боткинской больницы девушки не обнаружили коронавирус

Бывшая пациентка готова "сдавать анализы сколько угодно раз".

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что сбежавшая из Боткинской больницы девушка решила сама сдать анализы на коронавирус перед судом с Роспотребнадзором. Для этого она отправилась в платную клинику. Анализы обошлись ей в 5600 рублей.

Результаты показали, что Алла Ильина здорова. Делясь информацией об этом с корреспондентом "Фонтанки", девушка отметила, что готова дополнительно сдавать их "сколько угодно раз", но не находясь при этом на карантине. Бывшая пациентка больницы также отметила, что чувствует себя здоровой.

Судебное заседание по делу Ильиной пройдет 17 февраля.

Ранее мы писали, что на сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку подали новый иск.

Фото: pexels