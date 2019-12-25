На сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку подали новый иск

Ранее суд отклонил заявление за "неподсудностью" дела.

Главный санитарный врач Петербурга подал в отношении местной жительницы Аллы Ильиной еще один иск. Первое заявление было отозвано Куйбышевской районной инстанцией. Причиной стала "неподсудность". Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону. Представители не уточнили, отличается ли новый иск от предыдущего. Заинтересованными сторонами остаются клиническая больница имени Боткина, а также 18-ый отдел полиции Петроградского района.

Напомним, что Алла Ильина сбежала из карантина в Боткинской больнице. Позже она заявила, что ее обманом заставили остаться на ночь в учреждении, а после самовольно закрыли в инфекционном боксе.

Ранее появились сведения о том, что девушке могут назначить штраф в размере 500 рублей. Причиной станет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор. Санитарный врач Петербурга требует принудительного помещения пациентки под наблюдение медиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что ветврачи заявили, что кошки и собаки могут заболеть коронавирусом.

Фото: Piter.tv

