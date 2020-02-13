Ветврачи заявили, что кошки и собаки могут заболеть коронавирусом

При этом кошки и собаки не опасны для человека, они опасны только друг для друга.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что кошки и собаки могут болеть коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на ветеринарного врача Марию Воробьеву.

По словам Воровьевой, заболевшие китайским вирусом кошки и собаки не опасны для человека, они опасны только друг для друга. Это заболевание вызывает у животных проблемы с кишечником и иногда с дыхательной системой. В Петербургские ветклиники уже поступают обращения.

Напоним, что китайский коронавирус нашел новый способ распространения. В Гонконге предположили, что заболевание может распространяться еще и через канализацию.

Ранее мы сообщали о том, что главный санитарный врач Петербурга подал в суд на беглянку-пациентку.

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