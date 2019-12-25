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Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на беглянку-пациентку
Сегодня, 10:29
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IRINA_CHALKINA

Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на беглянку-пациентку

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Девушка взломала электронный замок и выбралась из больницы, хотя должна была находится в изобоксе 10 дней.

В четверu, 13 февраля, стало известно о том, что главный санитарный врач Петербурга подал в суд на беглянку-пациентку.  Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Истецом выступает Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина и 18-й отдел полиции. Когда состоится первое заседание неизвестно. 

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что в Петербурге из изобокса инфекционной больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус.Девушка взломала электронный замок и выбралась из больницы, хотя должна была находится в изобоксе 10 дней.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять препараты в аптеке.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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