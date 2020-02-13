Эксперты дали рекомендации потребителям.

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять препараты в аптеке. Также вернуть средства обязаны, если препарат качественный, но продавец перепутал наименование. Норма действует, если специалист также ошибся в дозировке или форме лекарства. Некачественным препаратом считается тот, чей срок годности истек. Также следует обращать внимание на обязательную информацию о товаре на русском языке. Клиент должен проверять соответствие препарата по цвету, запаху, консистенции и форме. Нужно внимательно изучить упаковку на предмет сколов, герметичности, читаемой полиграфии.

Возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества прокомментировал в ведомстве

В случае, если выявлены недостатки, то клиент может воспользоваться своим правом в соответствии с законом о защите прав потребителей. Товар можно обменять на аналогичный без недостатков, попросить безвозмездное устранение этих недостатков или потребовать возврат денег. Если вам отказывают в этом, нужно написать претензию в свободной форме в двух экземплярах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор заявил о ненадежности тестов на коронавирус.