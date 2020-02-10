Роспотребнадзор заявил о ненадежности тестов на коронавирус

Вероятность обнаружения вируса выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что тестов на коронавирус могут давать ненадежный результат. Об этом заявил Роспотребнадзор.

В ведомстве заявили, что каждый второй тест на китайский вирус может давать ложные результаты. Российские специалисты зарегистрировали положительный результат регистрируется только у 30–50% от истинного числа заболевших.

Как оказалось, лучше всего вероятному заболевшему сдавать смывы с нижних дыхательных путей. При это меньшая вероятность обнаружения при исследовании мокроты.

Ранее мы сообщали о том, что Джеки Чан пообещал 1 млн юаней автору лекарства от коронавируса.

Видео:EKU Stories/YouTube