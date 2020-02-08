Джеки Чан пообещал 1 млн юаней автору лекарства от коронавируса

Знаменитый китайский актер написал о своем отношении к образовавшейся эпидемии болезни.

На своей странице в соцсети Weibo актер Джеки Чан пообещал один миллион юаней тому, у кого получится найти лекарство от коронавируса. Он надеется, что эта мера поможет ускорить появление препарата. Для него данная сумма не является большой, отметил Чан. Эквивалет суммы в 1 млн юаней – 1,4 млн долларов.

Актер написал, что не хотел бы видеть опустевшие улицы и грустных людей, которым нужно наслаждаться жизнью. Чан написал, что регулярно жертвует деньги, в том числе и на медицинские маски и защитную одежду.

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