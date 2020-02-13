Китайский коронавирус нашел новый способ распространения

Об этом заявили ученые из Гонконга.

Сегодня зафиксировали резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Инфицированных уже 60 тысяч. В Гонконге предположили, что коронавирус может распространяться еще и через канализацию.

Всё дело в том, что у жителей одного из домов нашли коронавирус. При этом они не контактировали с заболевшими и не были знакомы друг с другом. Единственный вариант – вода.

Также "Известия" сообщили, что российские ученые заметили некоторую особенность вируса: он опаснее для мужчин, чем для женщин.

Число умерших от коронавируса превысило 1 000 человек.

Видео: YouTube/ The Telegraph