За последние сутки от инфекции погибли 108 человек.

Число умерших от коронавируса превысило 1 000 человек. Об этом сообщили в госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. За прошлые сутки в Китае скончались от пневмонии нового типа 108 человек. Выздоровевшими считаются 3,996 жителей страны.

Общее количество заражений за день достигло 42,638 человек. От коронавируса погибли 1016 пациентов. Сейчас больше всего от последствий болезни страдают в КНР, Гонконге, США, Японии, Южной Кореи и Германии. Там коронавирус стал причиной экономического упадка отдельных отраслей.

Вечером 10 февраля председатель КНР Си Цзиньпин объявил о том, что правительство ведет войну за полное уничтожение вируса. Сейчас на это настроены все партийные организации и государственные учреждения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России 20 тысяч человек оказались под наблюдением врачей из-за коронавируса.

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