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Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

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Президент США заявил, что болезнь отступит в ближайшие месяцы.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса. Президент США заявил, что болезнь отступит в ближайшие месяцы.

"По коронавирусу: люди думают, что он "уйдет в апреле" из-за "жары", 

—заявил Трамп.

Напомним, что ВОЗ зарегистрировала случаи заболевания людей, которые не были в КНР. Это может стать свидетельством того, что коронавирус более распространен  в других странах. 

Ранее посол Китая в США отреагировал на данные об "искусственном" коронавирусе.

Видео:The White House

Теги: здоровье, мировые новости, общество, трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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