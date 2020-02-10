В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса. Президент США заявил, что болезнь отступит в ближайшие месяцы.
"По коронавирусу: люди думают, что он "уйдет в апреле" из-за "жары",
—заявил Трамп.
Напомним, что ВОЗ зарегистрировала случаи заболевания людей, которые не были в КНР. Это может стать свидетельством того, что коронавирус более распространен в других странах.
Ранее посол Китая в США отреагировал на данные об "искусственном" коронавирусе.
Видео:The White House
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