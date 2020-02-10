Президент США заявил, что болезнь отступит в ближайшие месяцы.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса. Президент США заявил, что болезнь отступит в ближайшие месяцы.

"По коронавирусу: люди думают, что он "уйдет в апреле" из-за "жары", —заявил Трамп.

Напомним, что ВОЗ зарегистрировала случаи заболевания людей, которые не были в КНР. Это может стать свидетельством того, что коронавирус более распространен в других странах.

Ранее посол Китая в США отреагировал на данные об "искусственном" коронавирусе.

Видео:The White House