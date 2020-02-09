Посол Китая в США отреагировал на данные об "искусственном" коронавирусе

Такое заявление Цуй Тянькай в интервью телекомпании CBS.

В интервью американскому СМИ посол КНР в США Цуй Тянькай назвал "сумасшедшими" конспирологические теории на тему того, что появление нового коронавируса связано с испытанием его страной био-оружия.

Он уточнил, что подогревать такие слухи – плохо, потому что они создают панику и мешают общей борьбе ученых с вирусом. Дипломат отметил, что многое в вопросе происхождения коронавируса остается неизвестным, а ученым нужно узнать больше о вирусе.

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Видео: YouTube / CBC News The National