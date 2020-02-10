Отмечается, что из 20 тысяч пациентов более 6 тыс. - это граждане КНР.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что в России 20 тысяч человек оказались под наблюдением врачей из-за коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что из 20 тысяч пациентов более 6 тысяч являются граждане КНР. Известно, что с 31 декабря 2019 года в России попали в больницу с подозрением на коронавирус 769 человек. Однако чаще всего у больных диагностировали обычный грипп.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильная.

Ранее мы сообщали о том, что в России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке.