В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пациентам установили диагноз "инфекция, вызванная новым коронавирусом". Отмечается, что гражданам Китая провели все необходимые противоэпидемические мероприятия в полном объеме. По данным медиков, в настоящее время они чувствуют себя хорошо.

Заражения коронавирусом у двух граждан Китая не выявлено.

Ранее мы сообщали о том, что Джеки Чан пообещал 1 млн юаней автору лекарства от коронавируса.

Видео:CBC News The National