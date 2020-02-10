В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Пациентам установили диагноз "инфекция, вызванная новым коронавирусом". Отмечается, что гражданам Китая провели все необходимые противоэпидемические мероприятия в полном объеме. По данным медиков, в настоящее время они чувствуют себя хорошо.
Заражения коронавирусом у двух граждан Китая не выявлено.
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Видео:CBC News The National
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