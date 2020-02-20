На Украине протестующие против приезда эвакуированных из Китая столкнулись с полицией

По предварительной информации, пострадало два человека.

В городе Новые Санжары Полтавской области Украины продолжаются массовые столкновения полиции и местных жителей, протестующих против размещения в местном пансионате граждан, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса.

По предварительной информации, пострадали два человека. Колонна автобусов с украинцами, прилетевшими из Поднебесной, приехала в Новые Санжары, однако машины закидали камнями.

Ранее мы сообщали о том, что боинг 737-73V компании Sky Up утром 20 февраля приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После этого борт должен направиться в Международный аэропорт Харькова. Однако власти страны до сих пор не раскрывают точное местоположение места, где более 70 пассажиров будут проходить карантин. Известно, что не все находящиеся в самолете являются гражданами Украины.

Эвакуированны направлены в поселок Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители агрессивно восприняли эту информацию, устроив стычку с полицией. Многие не хотят, чтобы эвакуированные из Китая возвращались на Украину из-за возможного распространения коронавируса.

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