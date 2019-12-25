Аваков: МВД сделало все, чтобы для защиты от эвакуированных из Уханя

На карантин эвакуированных украинцев разместят в Новых Санжарах.

МВД Украины сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз от эвакуированных из Уханя. Об этом "Интерфаксу" заявил глава ведомства Арсен Аваков. Жителей Украины не будут опускать к возможному источнику распространения коронавируса из Китая.

Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейк прокомментировал спикер

Начальник ведомства добавил, что самолет с туристами из КНР приземлился в Киеве. Ранее планировалось посадить лайнер в Харькове, но этому помешал сильный туман. В течение 14 дней прибывшие будут помещены в карантинные условия. Они проведут две недели в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Аваков добавил, что те пассажиры, состояние которых вызвало подозрения у медиков, не зашли на самолет. Однако по предварительной информации, у повышенная температура у них наблюдалась из-за слабости, а не из-за инфицирования.

Ранее Зеленский осудил протесты граждан против возвращения на Украину эвакуированных из Китая.

Фото: Политика Страны

Видео: YouTube/ТСН, Телеканал ICTV, NEWSONE