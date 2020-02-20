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Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве

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После дозаправки лайнер вылетит в Харьков.

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве. Об этом сообщили в МВД Украины. Сопровождающие пассажиров медики заявили, что у туристов нет признаков инфекции.

Они предположительно здоровы, но все равно после возвращения направятся на карантин. Рейс из Уханя уже приземлился в столичном аэропорту "Борисполь". Некоторое время понадобится на дозаправку. После этого лайнер направится в город Харьков.

Ранее на Украине произошло столкновение полиции и местных жителей из-за приезда эвакуированных из Китая. После этого Владимир Зеленский призвал жителей страны отказаться от агрессии по отношению к соотечественникам.

Фото и видео: Telegram/Политика Страны

Теги: борисполь, киев, коронавирус, ухань, эвакуация
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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