СНБО заявил о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Их назвали "вирусологами в спортивных костюмах".

В конфликте в украинском поселке Новые Санжары участвовали профессиональное подстрекатели. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который недавно посетил населенный пункт.

По его словам в протестах участвовали люди, которые не имеют никакого отношения к Санжарам. Он назвал их "вирусологами в спортивных костюмах", которые подстрекают, а потом исчезают. По словам Данилова СБУ и МВД страны знают, о ком идет речь и "отработают" эту ситуацию.

Напомним, что 45 украинцев, доставленных в четверг самолетом из Китая, где бушует коронавирус, отвезли в санаторий в украинском поселке на двухнедельный карантин. В Новых Санжарах прилетевшие украинцы столкнулись с дикими протестами своих земляков, которые не желали пускать "зараженных" на родную землю. Владимир Зеленский в соцсетях пообещал найти и наказать ответственных за беспорядки.

Видео: Youtube / 112 Украина, Факти ICTV