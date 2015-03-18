В Киеве заявили, что все бомбоубежища на Украине получат статус стратегических объектов

Алексей Кулеба рассказал о решении Совета по национальной безопасности Украины.

Украинские власти приняли решение об изменении юридического статуса всех бомбоубежищ в стране, поэтому теперь они будут считаться объектами стратегического значения. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделал главы офиса президента Украины Алексей Кулеба.

Очень важное решение, которое принял на заседании в пятницу СНБО касается того, что укрытия переходят в другую юридическую форму - это будут объекты стратегического значения. <...> Все укрытия мы будем переводить в объекты, которые имеют стратегическое значение для нашего населения. Алексей Кулеба, замглавы офиса президента Украины

Алексей Кулеба также заявил журналистам о том, что до 30 июля руководству киевского режима региональные власти представят отчет о работе по улучшению состояния укрытий на тех территориях и населенных пунктах страны, в которых аналитики признали их качество неудовлетворительным.

Систему убежищ и укрытий в Ленобласти подготовят до конца года.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Интер (Inter TV channel)