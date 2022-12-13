Систему убежищ и укрытий в Ленобласти подготовят до конца года

Укрытия на территории региона будут рассчитаны примерно на 4 млн граждан.

До конца 2023 года в Ленинградской области будет подготовлена система убежищ и укрытий, которая, по предварительным данным, включит в себя более трех тыс. помещений. Об этом пишет Spb.aif.ru.

По словам вице-губернатора региона по безопасности Михаила Ильина, убежища будут предназначены для защиты населения от ударной волны, радиации и излучения. Они будут находиться в углубленных и подвальных помещениях под жилыми домами и в подземных паркингах. На данный момент происходит установка внутри бомбоубежищ оборудования по очистке воздуха, спальных мест и санузлов

Также укрытия в ближайшее время начнут обустраивать обустраивают в областных больницах, социальных учреждениях и домах культуры.

Ранее мы сообщили о том, что на развитие туризма в Ленобласти выделят свыше 118 млн рублей.

Фото: ДОМ.РФ