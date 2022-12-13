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На развитие туризма в Ленобласти выделят свыше 118 млн рублей
Сегодня, 10:46
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На развитие туризма в Ленобласти выделят свыше 118 млн рублей

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Ещё 29,4 млн будут направлены на улучшение региональной туристической инфраструктуры.

Федеральные власти намерены направить свыше 118  рублей на поддержку туризма в 47-ом регионе. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте российского кабмина.

Кроме того, дополнительные 29,4 млн рублей из федеральной казны выделят на улучшение туристической инфраструктуры Ленобласти. Ещё 45,4 млн пойдут на создание кемпингов и автокемпингов, а дополнительное финансирование для поддержки общественных инициатив по развитию туризма оценили в 43,4 млн.

Также в регионе готовятся к масштабному обновлению исторических объектов. Первыми из них станут Петровский канал и дом на улице Жука в Шлиссельбурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, туризм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Zhornik Kamilla
Сегодня 12:31

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