На развитие туризма в Ленобласти выделят свыше 118 млн рублей

Ещё 29,4 млн будут направлены на улучшение региональной туристической инфраструктуры.

Федеральные власти намерены направить свыше 118 рублей на поддержку туризма в 47-ом регионе. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте российского кабмина.

Кроме того, дополнительные 29,4 млн рублей из федеральной казны выделят на улучшение туристической инфраструктуры Ленобласти. Ещё 45,4 млн пойдут на создание кемпингов и автокемпингов, а дополнительное финансирование для поддержки общественных инициатив по развитию туризма оценили в 43,4 млн.

Также в регионе готовятся к масштабному обновлению исторических объектов. Первыми из них станут Петровский канал и дом на улице Жука в Шлиссельбурге.

Фото: Piter.TV