Постпред РФ в ООН оценил тревогу Алексея Данилова.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя считает, что киевский режим огорчен поддержкой украинцами идеи мирных переговоров с Москвой. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступленияна очередном заседании Совета Безопасности, посвященного гуманитарной ситуации в регионе конфликта. Эксперт привел в пример слова секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова. Иностранный чиновник в интервью местным журналистам в начале марта жаловался на то, что все больше граждан страны выступают за диалог с руководством в Кремле.

Иными словами, киевский режим огорчает то, что украинские граждане хотят мира с нашей страной. Комментарии, как говорится, излишни. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что секретарь СНБО Украины Данилов назвал "очень опасной тенденцией" рост числа граждан страны, которые выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение о том, что в будущем неизбежен поиск трезвых подходов к отношениям Москвы и Киева.

Небензя заявил, что Запад не считает жителей Донбасса за людей.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

