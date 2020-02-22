Секретарь СНБО Украины Данилов отправился в Новые Санжары

Именно в этом санатории находятся эвакуированные из-за эпидемии коронавируса украинцы.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары, расположенный в Полтавской области. Именно там на карантин размещены эвакуированные из КНР по причине эпидемии коронавируса украинские граждане. Так сообщила пресс-служба ведомства в Twitter-аккаунте.

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях пообещал найти и наказать ответственных за беспорядки в Полтавской области. Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил свою страну с Европой Средневековья, комментируя протесты в поселке Новые Санжары. Автобусы с эвакуированными из Китая гражданами не пускали в поселок и забрасывали камнями.

Видео: Телекомпания ЭРА / YouTube