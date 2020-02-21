Несколько месяцев корабль будет проходить санобработку.

Круизный лайнер Diamond Princess вновь начнет перевозить пассажиров 29 апреля. Об этом сообщили журналисты Wall Street Journal со ссылкой на компанию-оператора. Утром 21 февраля корабль должны покинуть последние пассажиры, находившиеся на карантине. Лайнер будет базироваться в Японии, как и до ситуации с коронавирусом на борту.

В Princess Cruises добавили, что перед новым круизом DP пройдет через тщательную санобработку. После этого корабль некоторое время проведет в сухом доке.

Ранее японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей".