Из-за коронавируса российский турбизнес потерял 27 миллиардов рублей

И это ещё не посчитали убытки от непроданных туров в Италию

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В сумму вошли выплаты туристам, которым пришлось отказаться от туров уже после оплаты.

Убытки считали по направлению выездного туризма. При этом не учитывались денежные потери, связанные с отменёнными турами в Италию. Эти убытки пока считают.

Напомним, ещё в январе в России были приостановлены продажи туров в Китай. В феврале Ростуризм рекомендовал не продавать туры в Италию, Иран и Южную Корею.