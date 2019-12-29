Медики предупреждают об угрозе распространения инфекции.

Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса. В перечень попали Италия, Южная Корея и Иран. Такая информация размещена на официальном сайте ведомства.

В вышеуказанных государствах наблюдается обострение ситуации с распространением заболевания. В северных регионах Италии выявлено 283 пациента, из которых семеро скончались. В Южной Корее зарегистрировано 977 заболевших и 11 смертей. В Иране на данный момент 95 зараженных, из которых погибли 15 человек. Эти данные предоставлены ВОЗ.

Ранее мировой ВВП потеряет триллион долларов из-за коронавируса.

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