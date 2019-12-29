Аналитики: мировой ВВП потеряет триллион долларов из-за коронавируса

При условии, что начнётся пандемия

На сайте аналитического центра Oxford Economics опубликовали прогноз, согласно которому уровень мирового ВВП снизится на 1,3% из-за коронавируса. В денежном эквиваленте это 1,1 триллиона долларов.

Такой сценарий, по мнению аналитиков, возможен, если вспышка коронавируса станет мировой пандемией. Сейчас основные очаги заражения расположены в Азии, если новый вирус останется только там, мировой ВВП потеряет 0,4 триллиона.

В Европе от коронавируса больше всего пострадала Италия. Там больше 200 подозрений на заражение, шесть человек умерло.

Всего в мире от коронавируса погибло 2702 человека.