Ростуризм в феврале исключил из реестра 69 туроператоров

По данным на 2 марта, в России зарегистрировано 4567 компаний.

Ростуризм в феврале исключил из единого федерального реестра туроператоров 69 компаний. Как следует из приказов ведомства, крупных среди них нет.

Большая часть туроператоров была исключена из-за непредставления сведений о наличии финансов. Три компании исключили, после того, как они подавли заявления о прекращении турдеятельности.

По данным на 2 марта, в России зарегистрировано 4567 компаний, занимающихся туроператорской деятельностью.

Ранее петербурженка отсудила у турфирмы более двухсот тысяч рублей за несостоявшийся отдых.