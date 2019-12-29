Ростуризм в феврале исключил из реестра 69 туроператоров

Ростуризм в феврале исключил из единого федерального реестра туроператоров 69 компаний. Как следует из приказов ведомства, крупных среди них нет.
Большая часть туроператоров была исключена из-за непредставления сведений о наличии финансов. Три компании исключили, после того, как они подавли заявления о прекращении турдеятельности.
По данным на 2 марта, в России зарегистрировано 4567 компаний, занимающихся туроператорской деятельностью.
Ранее петербурженка отсудила у турфирмы более двухсот тысяч рублей за несостоявшийся отдых.
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