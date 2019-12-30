Петербурженка отсудила у турфирмы более двухсот тысяч рублей за несостоявшийся отдых

Женщина приобрела у турфирмы путевку в Испанию на двоих за 112 600 рублей. За сутки до отправления выяснилось, что менеджер не подготовила никакие документы для поездки.

Ленинский районный суд Петербурга взыскал с ООО "Туроператор Планета" убытки и компенсацию морального вреда в пользу петербурженки. Компания не соблюдала правила договора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина приобрела у турфирмы путевку в Испанию на двоих за 112 600 рублей. За сутки до отправления выяснилось, что менеджер не подготовила никакие документы для поездки. Пострадавшая обратилась в суд.

По решению суда, петербурженке вернули двойную стоимость путешествия, 3 тысячи за моральный вред. Также турфирма получила штраф в 56 тысяч рублей.

Туроператоры изменили зимние полетные программы из Петербурга.

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