Петербурженка отсудила у турфирмы более двухсот тысяч рублей за несостоявшийся отдых

Ленинский районный суд Петербурга взыскал с ООО "Туроператор Планета" убытки и компенсацию морального вреда в пользу петербурженки. Компания не соблюдала правила договора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Женщина приобрела у турфирмы путевку в Испанию на двоих за 112 600 рублей. За сутки до отправления выяснилось, что менеджер не подготовила никакие документы для поездки. Пострадавшая обратилась в суд.
По решению суда, петербурженке вернули двойную стоимость путешествия, 3 тысячи за моральный вред. Также турфирма получила штраф в 56 тысяч рублей.
Туроператоры изменили зимние полетные программы из Петербурга.
Фото: pixabay
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