Туроператоры изменили зимние полетные программы из Петербурга

Полеты в Турцию уменьшились, в то время как появились новые рейсы в Китай.

Некоторые турагенты скорректировали зимние полетные программы из Северной столицы. Об этом сообщил портал TourDom.ru в пятницу.

В сообщении указывается, что компания "Библио-Глобус" не будет осуществлять рейсы в Анталью с начала января до начала марта, несмотря на популярность и бюджетность Турции. Другое турагентство "Озерки" уменьшит рейсы в Кипр, но добавит полеты в ОАЭ, которых не было в прошлом сезоне. Туда же полетную программу откроет организация TEZ TOUR. Его новинкой стали и рейсы в Зальцбург и Инсбрук на блоках мест авиакомпании S7.

Благодаря безвизовой политики и промоакций россияне стали интересоваться полетами в Китай. По этой причине у туроператора China Travel появился новый рейс в Хайкоу на остров Хайнань.

Главными изменениями стали запуски туров на Шри-Ланку и Хайнань у турфирмы ANEX Tour. Так, в сравнении с прошлым годом, продажи по первому маршруту повысились в 4 раза, а по второму – в 6 раз.

Ранее мы рассказывали, что прикидывавшейся туроператором мошеннице дали условный срок в Петербурге.

Фото: Piter.tv