В Петербурге прикидывавшейся туроператором мошеннице дали условный срок

Люди покупали у женщины туры по 100% оплате. Всего Кузьмина получила 1,6 миллиона рублей.

Колпинский районный Петербурга признал виновной в мошенничестве Евгению Кузьмину, которая с 12 мая 2017 года по 6 августа 2018 года вводила в заблуждение людей, представляясь руководителем турфирмы "Клуб путешествий Панорама". При этом, деятельность фирмы была прекращена осенью 2014 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Люди покупали у женщины туры по 100% оплате. Взамен покупатели получали фиктивные договора и документы. В итоге одна пострадавшая заплатила 88 тысяч рублей за отдых в Турцию, другая 112 тысяч рублей за отдых в Доминикане, за 108 тысяч рублей люди не полетели в ОАЭ, за 62 тысячи рублей – в Испанию. Всего Кузьмина получила 1,6 миллиона рублей.

На суде обвиняемая свою вину признала, но давать показания не стала. Мошенницу приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Ранее более 100 россиян не смогли вылететь из Пулково на Хайнань из-за туроператора.

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