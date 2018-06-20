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Более 100 россиян не смогли вылететь из Пулково на Хайнань из-за туроператора
Сегодня, 15:33
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nastya960

Более 100 россиян не смогли вылететь из Пулково на Хайнань из-за туроператора

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В авиакомпании пояснили, что заказчик не подавал списки с этими туристами и не оплачивал их перевозку.

Туристы не смогли улететь на отдых из Пулково по вине туроператоров. Об этом сообщает АТОР.

В четверг, 18 апреля, на остров Хайнань не смогли попасть более ста российских туристов. В авиакомпании пояснили, что заказчик не подавал списки с этими туристами и не оплачивал их перевозку.

Заказчиком данного рейса был китайский туроператор Tempus Tour. При этом все китайские туристы (131 человек) прошли регистрацию. Российские клиенты приобретали путевки у компаний Good Time, "Планета Travel", TUI.

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Фото: visit-petersburg.ru​​​​​​​

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Теги: пулково, путешествия, хайнань
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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