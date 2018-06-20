Рейс "Москва-Петербург" задержали птицы: самолету пришлось экстренно тормозить

Пассажиры не смогли вовремя добраться до Северной столицы из-за происшествия на взлетной полосе.

В Москве задержался вылет рейса, следующего до Петербурга. По данным представителей столичного аэропорта, борт пришлось экстренно останавливать из-за стаи птиц. Известно, что вечером второго апреля пило уже начал движение по взлетной полосе, но совершил экстренное торможение. Он объяснил, что заметил помехи в воздухе. Стоит добавить, что обычно о подобных помехах экипажу сообщается заранее, а команду о прекращении поднятия дает либо диспетчер, либо сработавшая сигнализация.

Об инциденте также рассказали пассажиры. Они отметили, что должны были вылететь в "Пулково" в 19.25, но на самом деле вылет произошел гораздо позже. Они запомнили. чо самолет уже начал разгон, но после затормозил. Аналитические службы зафиксировали, что воздушное средство сбросило скорость с 166 до 31 километра в час. Затем самолет вернули в терминал.

В результате вылет сначала сдвинули на полчаса, а после - еще на столько же.

Фото: Piter.tv