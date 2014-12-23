Пассажиры будут судиться с туроператором из-за прилета в Москву вместо Петербурга

Петербуржцы направили претензии туроператору, но им отказались возмещать дополнительные расходы "по причине обстоятельств непреодолимой силы".

Более 30 петербуржцев, которые в июне не могли вылететь из ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном, собираются подавать в суд на туроператора Fun&Sun. Об этом рассказали "Известия".

Рейс тогда был направлен в Россию с большой задержкой, но приземлился в Москве, а не в Петербурге, как было запланировано. Туристам пообещали выплатить компенсацию, так как до Петербурга из Москвы людям пришлось добираться за дополнительные средства.

Вернувшись домой, петербуржцы направили претензии туроператору, но им отказались возмещать дополнительные расходы "по причине обстоятельств непреодолимой силы".

В августе люди объединились и направили на туроператора коллективную жалобу, также собираются подавать иск в суд, так как были "существенно нарушены согласованные условия путешествия, что повлекло значительные финансовые расходы и неудобства".

Туроператор пообещал "в ближайшее время направить официальный ответ всем заявителям".

Фото: Piter.tv