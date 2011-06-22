Оператор Пулково заявил о намерении построить новый терминал с сохранением облика "пяти стаканов"

Исторически значимый объект, ставший символом Северной столицы, устарел морально и технически, не удовлетворяет современным стандартам комфортности и доступности инфраструктуры.

Руководство аэропорта Пулково представило городу инициативу по модернизации устаревшего терминального корпуса, именуемого "пять стаканов", предусматривающую сооружение современного здания с полным соблюдением внешнего облика оригинальной конструкции. О планах сообщил гендиректор управляющей компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 20 августа.

Сергеев объяснил, что исторически значимый объект, ставший символом Северной столицы, устарел морально и технически, не удовлетворяет современным стандартам комфортности и доступности инфраструктуры: пассажиры вынуждены подниматься и спускаться по шести этажам, прежде чем добраться до выхода на посадку. В отличие от современных аэровокзалов, в большинстве из которых перемещение осуществляется исключительно на одном уровне. Кроме того, ситуация осложняется увеличением числа маломобильных путешественников: за последний год их количество удвоилось, достигнув отметки в 80 тысяч человек ежегодно. Как указал Сергеев, в дальнейшем эта цифра продолжит расти.

Пока окончательного плана реализации идеи нет, однако наиболее предпочтительным сценарием остается воссоздание оригинального фасада с одновременным внедрением современной технической начинки, позволяющей объединить зоны вылета и прибытия на одном уровне. Такая мера позволит повысить пропускную способность терминала ровно в два раза, отметил руководитель.

Глава инвестиционно-инновационного комитета правительства Петербурга Иван Складчиков ранее обозначил сроки начала строительных работ — с 2027 по 2031 годы. При этом он особо подчеркнул намерение сохранить существующее здание "пяти стаканов".

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович