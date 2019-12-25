В Пулково пресечена попытка ввоза риса, перевозимого в багаже пассажира из Узбекистана

Россельхознадзор ранее объявил временный запрет на провоз определённых видов продуктов питания, находящихся под карантином, пассажирами, прибывающих авиарейсами из ряда стран.

На прошедшей неделе сотрудники Северо-Западного межрегионального отдела Россельхознадзора предотвратили попытку незаконного ввоза партии риса в Россию через аэропорт Пулково. Продукция находилась в вещах гражданина, прибывшего рейсом из Узбекистана.

Россельхознадзор ранее объявил временный запрет на провоз определённых видов продуктов питания, находящихся под карантином, пассажирами, прибывающих авиарейсами из ряда стран, включая Республику Узбекистан, вследствие частых случаев обнаружения опасных возбудителей болезней растений.

Согласно действующему законодательству, такая запрещённая продукция должна быть изъята и ликвидирована.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)