В Петербурге сожгли зараженные кенийские розы

Партия цветов предназначалась для одной из цветочных компаний.

В Петербург не допустили ввоз цветов, зараженных опасными карантинными вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Петербурге в партии кенийских роз, ввозимых из Латвии, были обнаружены живые имаго насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасными карантинными объектами.

Экспертиза подтвердила, что продукция заражена западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.) и томатным трипсом (Frankliniella schultzei Trybom).

Выпуск партии цветочной продукции в количестве 100 штук, предназначавшейся для одной из цветочных компаний Петербурга, был запрещен. По решению собственника продукция подлежит уничтожению.

