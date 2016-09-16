Туроператоры пытаются решить проблемы с отменой рейсов Turkish Airlines до Петербурга

Авиакомпания также отменила 20 рейсов из Москвы в Турцию.

Туроператоры продолжают устранять последствия массовых отмен рейсов, преимущественно Turkish Airlines, используя самолеты других авиакомпаний, включая Southwind и AZUR air. Однако возникают сложности с логистикой: туристов, например, из Бодрума перевозят в Анталью, что приводит к длительным трансферам и конфликтам, пишет Tour.Dom.

Одна из отдыхавших в Rixos Premium Bodrum рассказала, что туроператор отказался продлить проживание в том же отеле, предложив более дешевый вариант, и ей пришлось самостоятельно оплачивать дополнительные сутки. Другие туристы жалуются на плохую организацию: так, некоторых не предупредили о новом времени вылета, и их разбудили в 4:50 утра с требованием срочно выезжать в аэропорт, из-за чего они забыли вещи.

Отметим, что были отменены 20 рейсов из Москвы и 7 рейсов из Петербурга в Турцию, ранее сообщали в Ассоциации туроператоров России. Согласно подсчётам, изменения в расписании могут затронуть свыше 15 тыс. человек.

Несмотря на недовольство, туристы признают, что ситуация нестандартная, а туроператоры стараются оперативно решать проблемы.

Ранее эксперт рассказал, на что пойдут деньги туристов, выезжающих за рубеж.

Фото: Piter.TV