Эксперт рассказал, на что пойдут деньги туристов, выезжающих за рубеж

Эксперт прокомментировал предложение главы Российского союза туриндустрии ввести налог на заграничные туры.

Генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов рассказал, на что пойдут деньги туристов, выезжающих за рубеж. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского ввести налог на заграничные туры. По его словам, туроператоры уже делают взносы в так называемые фонды, которые призваны в случае их банкротства обезопасить средства туристов, а размер суммы от стоимости тура составляет примерно 1,4%. Арутюнов объяснил ,что такие фонды призваны гарантировать сохранность средств клиентов в случае банкротства туроператоров. Он пояснил, что такой сбор стал бы заменой существующему налогу для туроператоров.

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Фото: Piter.tv