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Психолог Хорс заявил, что четырехдневная рабочая неделя не повлияет на психологическое состояние россиян
Сегодня, 10:27
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Психолог Хорс заявил, что четырехдневная рабочая неделя не повлияет на психологическое состояние россиян

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По словам эксперта, для улучшения психологического состояния людям необходимо работать со своими представлениями о жизни.

Психолог Михаил Хорс заявил, что четырехдневная рабочая неделя не повлияет на психологическое состояние россиян. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, для улучшения психологического состояния людям необходимо работать со своими представлениями о жизни. Хорс отметил, что многие из них в возрасте 25-35 лет массово сидят в депрессии, так как их представления о работе не совпали с реальностью. Также психолог заявил, что у россиян и так хватает дней отдыха, куда входят выходные, отпуск, майские, новогодние и другие праздники.

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Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, психологическое состояние, четырехдневная рабочая неделя
Категории: Лента новостей, Новости России,

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